Псковский губернатор призвал глав районов достичь 80% вакцинации взрослого населения

17:26, 14 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании Совета муниципальных образований Псковской области призвал глав районов достичь 80% вакцинации взрослого населения, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что в преддверии Нового года следует внимательно отнестись к контрольным мероприятиям.

«Нужно особенно смотреть за соблюдением масочного режима в транспорте, и нужен показатель по вакцинации на 80%, хотя динамика по вакцинации у нас неплохая», - подчеркнул Михаил Ведерников.

При этом губернатор подчеркнул, что увеличение количества вакцинированных – это те показатели, которые будут учитываться при оценке эффективности глав районов.