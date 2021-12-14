Псковский губернатор призвал глав районов достичь 80% вакцинации взрослого населения
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании Совета муниципальных образований Псковской области призвал глав районов достичь 80% вакцинации взрослого населения, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Глава региона отметил, что в преддверии Нового года следует внимательно отнестись к контрольным мероприятиям.
«Нужно особенно смотреть за соблюдением масочного режима в транспорте, и нужен показатель по вакцинации на 80%, хотя динамика по вакцинации у нас неплохая», - подчеркнул Михаил Ведерников.
При этом губернатор подчеркнул, что увеличение количества вакцинированных – это те показатели, которые будут учитываться при оценке эффективности глав районов.
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