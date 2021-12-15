Россия – общий дом: зачем русские кричат на свадьбе «Горько!»

13:08, 15 декабря 2021, ПАИ

В составе России – 85 субъектов федерации. Россия является многонациональным государством, и, несмотря на пандемию, тенденция взаимопроникновения различных культур на территории государства приобретает большие масштабы. Культурная толерантность – основа взаимодействия, сохранения и укрепления межнационального мира и согласия, единства и дружбы народов, которая способствует гармонизации межнациональных и межэтнических отношений. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам об особенностях различных народов, проживающих на территории России.

Псковское агентство информации выяснило, откуда пошла традиция кричать у русских на свадьбе «Горько!», почему было принято жениться зимой и зачем невесты забирались на ледяную горку.

Русские – самый многочисленный российский народ, который занимает 80% страны, или 111 млн человек. Всего в мире насчитывается около 133 млн русских. Основная национальная религия – православие, её последователями считают себя 75% русских, проживающих в России.

Многие национальные традиции настолько глубоко уходят в прошлое, что мы давно забыли, в чём их смысл. Несмотря на это, продолжаем трепетно их соблюдать. Например, можете ли вы представить себе русскую свадьбу без криков «Горько!»? Новобрачные целуются, гости скандируют своё «Горько!» и кто-то обязательно начинает считать, сколько же продлится этот поцелуй.

Этот обычай берёт начало из старинных русских народных гуляний. Свадьбы на Руси праздновали зимой, после окончания сбора урожая. Родители в снежную пору устраивали для сватов испытания – сооружали ледяную горку, на верхушку которой забиралась невеста с подружками, а жених должен был при помощи своих друзей подняться по скользким склонам наверх, к своей суженой и, конечно же, её поцеловать. Жениху во время этой забавы кричали «горка», а потом «горка» преобразовалась в «Горько!» и стала символом поцелуя молодоженов.

Есть ещё одно интересное придание насчет этой доброй традиции – в старину невеста обходила всех гостей за свадебным столом и угощала из чарки горькой водкой. Приглашенные должны были отведать напиток и в подтверждение тому, что водка настоящая, а градус крепкий, приговаривали «Горько».

И есть третья версия появления этого свадебного русского обычая. Поскольку наши предки были суеверные, то они верили во всякую нечисть, которая норовила подпортить счастье молодым. Чтобы обмануть злых духов, гости кричали им «Горько!», тем самым призывали их уходить искать счастливых людей в другом месте.

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