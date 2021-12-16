Всего одна беременная женщина с коронавирусом находится на лечении в Псковской инфекционке

11:32, 16 декабря 2021, ПАИ

Всего одна беременная женщина с коронавирусом находится на сегодняшний день на лечении в Псковской областной инфекционной больнице, заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live 16 декабря.

По словам специалиста, на данный момент пациентка относительно стабильна. Все остальные беременные женщины выписаны, и на сегодняшний день наблюдается тенденция к снижению.

Врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф рассказала, что часть беременных переносит инфекцию в среднетяжёлой форме с пневмонией, а у некоторых болезнь прогрессирует и может спровоцировать гипоксию у ребёнка.