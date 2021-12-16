Михаил Ведерников сегодня ответит на вопросы псковичей во время прямой линии

11:11, 16 декабря 2021, ПАИ

Прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым состоится сегодня, 16 декабря, пишет ГТРК «Псков». В 19:00 на телеканале «Россия 24» губернатор ответит на самые актуальные вопросы жителей области. Также прямой эфир можно послушать на радиостанциях «Маяк – Псков» и «Радио России – Псков».

Вопросы главе региона можно задавать до 18:00 по номеру горячей линии 8-800-222-98-29. Также можно написать свой вопрос в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-900-993-01-05 или прислать свой видеовопрос в группу ГТРК «Псков» «ВКонтакте» и по электронной почте gtrkpskov@mail.ru.

Напомним, горячая линия, на телефон которой граждане могут обратиться с вопросом к губернатору Михаилу Ведерникову, была запущена с 1 декабря.

Отметим, это уже пятая прямая линия с губернатором Псковской области. Каждый раз на неё поступают сотни обращений.