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Политика

Около двух тысяч вопросов от псковичей поступило перед прямой линией с Михаилом Ведерниковым

Около двух тысяч вопросов от псковичей поступило в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова перед прямой линией, которая состоится сегодня, 16 декабря.

Задать вопрос губернатору можно и сейчас, и в ходе прямой линии. Для этого нужно позвонить по номеру горячей линии 8-800-222-98-29. Также можно написать свой вопрос в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-900-993-01-05 или прислать свой видеовопрос в группу ГТРК «Псков» «ВКонтакте» и по электронной почте gtrkpskov@mail.ru.

Трансляция прямого эфира также будет вестись на радиостанциях «Маяк – Псков», «Радио России – Псков» и на площадках Псковского агентства информации.

Напомним, горячая линия, на телефон которой граждане могут обратиться с вопросом к губернатору Михаилу Ведерникову, была запущена с 1 декабря.

Отметим, это уже пятая прямая линия с губернатором Псковской области. Каждый раз на неё поступают сотни обращений.

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