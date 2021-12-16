150 млн рублей направили на ремонт псковских медучреждений в 2021 году

19:18, 16 декабря 2021, ПАИ

В 2021 году в Псковской области направили 150 млн рублей на ремонты, которые провели в медучреждениях. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В прошлом году мы очень взвешенно подошли к формированию программы рефомирования первичного здравоохранения. Я напомню, что почти 500 млн рублей ежегодно мы по ней будем получать. В этом году уже удалось провести ремонты разного уровня в медучреждениях на сумму 150 млн рублей», – подчеркнул губернатор, выразив благодарность президенту, который поддержал обращение региона и выделил дополнительно 1,5 млрд рублей.

Губернатор отметил, что планируется закупка 200 единиц различного медицинского оборудования, в том числе трёх томографов стоимостью порядка 60 млн рублей каждый.