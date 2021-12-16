Михаил Ведерников: Все поступившие на прямую линию вопросы псковичей будут решены

19:37, 16 декабря 2021, ПАИ

Все вопросы граждан, поступившие на прямую линию с губернатором, будут решены. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы не на все вопросы сможем ответить, но все вопросы соберём и все вопросы будем решать, и со всеми свяжутся», – подчеркнул Михаил Ведерников.