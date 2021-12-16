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Михаил Ведерников выступит с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания депутатов

23 декабря на сессии Псковского областного Собрания депутатов губернатор Михаил Ведерников выступит с бюджетным посланием. Об этом он заявил во время прямой линии 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас бюджет традиционно всегда социально ориентированный. Но у нас будет этот бюджет рекордный – 50 млрд рублей, – отметил губернатор. – Все обязательства социального характера администрация области будет своевременно выполнять».

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Михаил Ведерников выступит с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания депутатов

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