Михаил Ведерников выступит с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания депутатов

19:43, 16 декабря 2021, ПАИ

23 декабря на сессии Псковского областного Собрания депутатов губернатор Михаил Ведерников выступит с бюджетным посланием. Об этом он заявил во время прямой линии 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас бюджет традиционно всегда социально ориентированный. Но у нас будет этот бюджет рекордный – 50 млрд рублей, – отметил губернатор. – Все обязательства социального характера администрация области будет своевременно выполнять».