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Общество

О планах газификации деревни Заньково Островского района рассказал Михаил Ведерников

На прямую линию губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, которая проходит 16 декабря, поступил звонок от Валерия Лебедева, проживающего в деревне Заньково. По словам островича, с 2015 года власти обещают провести газоснабжение в населённом пункте, но этого так и не произошло. 

«Мы собрали документы и заявки. Выборы прошли – «прошла» и газификация. Все обещали, но ничего не сделали. Мы перестали верить, не знаем, куда обращаться», – отметил Валерий Лебедев.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что вопрос газификации актуален для многих в Псковской области. Он отказался комментировать предвыборные обещания 2015 года, поскольку не в курсе, какие политические партии обещали газификацию в Островском районе в те времена. 

«Надо отдать должное «Газпрому», они свои обязательства по этой программе [газификации. – Ред.] из года в год выполняли. Область из-за финансовых трудностей несколько лет подряд не могла исполнять те обязательства, которые на себя принимала. Получалось так, что в целом ряде [случаев] «Газпром» трубопровод проложил. А те обязательства, которые лежали на области, – довести до домовладений – это физически было невозможно [выполнить]. Плюс у области накопился большой долг. Мы провели большую работу, реструктурировали долг с 5-летнего на 10-летний срок погашения, этот график приемлемый. Составили план-график погашения задолженности», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников также отметил, что программа газификации в регионе была пересмотрена. «Надо сейчас посмотреть: в этой программе, насколько я помню, в Островском районе на 2023 год есть населённые пункты. И на сайте Псковского отделения «Межрегионгаза» можно посмотреть», – добавил губернатор.

Кроме того, он заверил, что в 2022 году будут проводить сети газификации и этот этап «не перепрыгнуть». Но в 2023 году газопровод будет проведён, в том числе и до деревни Заньково, отметил Михаил Ведерников. 

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