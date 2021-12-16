Михаил Ведерников прокомментировал ремонт проспекта Ленина в Великих Луках

20:12, 16 декабря 2021, ПАИ

Ремонт проспекта Ленина в Великих Луках не затронет мост через реку Ловать, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая во время прямой линии 16 декабря на вопрос великолучанки.

Губернатор отметил, что реконструкция проспекта будет осуществляться от улицы Дъяконова до моста через реку Ловать, ремонта самого моста пока в планах нет.

По словам Михаила Ведерникова, на данный момент проект уже готов и проходит государственную экспертизу. «Как только это будет сделано, будем обращаться к федеральным коллегам за поддержкой, так как финансирования пока нет. Но мы понимаем, что улицу действительно нужно будет ремонтировать», – отметил глава региона.

Отдельно губернатор прокомментировал вопрос сноса лип. Он отметил, что с 2016 года вдоль проспекта никто ничего не вырубал, не считая аварийных деревьев.

«Действительно, по проекту было запланировано к сносу 395 деревьев для расширения проезжей части. Было много обращений, я поговорил по вопросу с руководством города, всего около 95 деревьев будет изъято», – отметил глава региона и подчеркнул, что город высадит дополнительные деревья, чтобы не пострадал микроклимат.