Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников прокомментировал ремонт проспекта Ленина в Великих Луках

Ремонт проспекта Ленина в Великих Луках не затронет мост через реку Ловать, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая во время прямой линии 16 декабря на вопрос великолучанки. 

Губернатор отметил, что реконструкция проспекта будет осуществляться от улицы Дъяконова до моста через реку Ловать, ремонта самого моста пока в планах нет.

По словам Михаила Ведерникова, на данный момент проект уже готов и проходит государственную экспертизу. «Как только это будет сделано, будем обращаться к федеральным коллегам за поддержкой, так как финансирования пока нет. Но мы понимаем, что улицу действительно нужно будет ремонтировать», – отметил глава региона.

Отдельно губернатор прокомментировал вопрос сноса лип. Он отметил, что с 2016 года вдоль проспекта никто ничего не вырубал, не считая аварийных деревьев.

«Действительно, по проекту было запланировано к сносу 395 деревьев для расширения проезжей части. Было много обращений, я поговорил по вопросу с руководством города, всего около 95 деревьев будет изъято», – отметил глава региона и подчеркнул, что город высадит дополнительные деревья, чтобы не пострадал микроклимат.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

16 декабря 2021

Голосовой помощник Алиса научилась звонить любому контакту из адресной книги в телефоне
16 декабря 2021

Разработан проект программы модернизации электросети Псковской области на 5 млрд рублей
16 декабря 2021

Михаил Ведерников прокомментировал ремонт проспекта Ленина в Великих Луках
16 декабря 2021

Продажу лекарств в Псковской области наладят через сеть ФАПов
16 декабря 2021

Опубликованы тезисные решения городской комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове
16 декабря 2021

О казусе, в который в Псковской области попал министр промышленности, рассказал Михаил Ведерников
16 декабря 2021

О планах газификации деревни Заньково Островского района рассказал Михаил Ведерников

16 декабря 2021

Михаил Ведерников выступит с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания депутатов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...