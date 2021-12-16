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Общество

В Пскове может измениться расписание автобуса № 16

В Пскове может измениться расписание движения автобуса № 16. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил во время прямой линии 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Изменить расписание попросила псковичка, проживающая на улице Алёхина. По её словам, автобус оттуда отправляется в 7:38 и многие жители не успевают на работу к 8:00, особенно те, кто работает в районе вокзала. Она предложила изменить время отправления на 7:00.

Михаил Ведерников отметил, что решение об изменении расписания принимает маршрутная комиссия, но это не догма, маршруты можно менять. Глава региона поручит разобраться в данном вопросе региональному комитету по транспорту и дорожному хозяйству. «Если это не единичное обращение и большинству это нужно, то почему нет, можно раньше», – сказал губернатор.

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