За четыре года объём финансирования дорожного фонда Псковской области вырос в три раза
За четыре года объём финансирования дорожного фонда Псковской области вырос в три раза, с 4 млрд в 2017 году до 12 млрд рублей в 2021 году. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В 2017 году финансирование составляло чуть больше 4 млрд рублей, в 2018 году – 5,3 млрд рублей, в 2019 году – 6,1 млрд рублей, в 2020 году – 7,2 млрд рублей. По словам главы региона, в 2022 году сумма будет не меньше.
В общей сложности будет приведено в порядок около 212 км дорог, среди них – около 187 км на трассах регионального значения и около 25 км дорог Псковской городской агломерации.
В 2022 году будет отремонтировано более 190 км дорог общего пользования (171 км регионального и 21 км местного значения).
Планируется также заключить контракты на капремонт 46 объектов, из них на 23 участка дорог контракты уже заключены.
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