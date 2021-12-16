Как привиться от коронавируса жителям отдалённых населённых пунктов Псковской области

20:11, 16 декабря 2021, ПАИ

Как привиться от коронавируса жителям отдалённых населённых пунктов, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Великолучанин Виктор Ефремов сообщил, что к её 88-летней матери не приезжают на дом, чтобы сделать првивику.

Глава региона отметил, что для того, чтобы привиться от коронавируса на дому, нужно обратиться в кол-центр поликлиники. «Они примут заявку и в течение недели свяжутся с вами, потом приедут и сделают прививку», – добавил губернатор.

В случае если люди живут в отдалённых населённых пунктах, нужно подавать заявку и делать прививку в ФАПах.

Для записи необходимо обратиться по телефонам 75-25-32 (кол-центр), 8-921-000-20-07 (многоканальный номер телефона) или 8-811-229-90-03 (единый номер телефона для записи).