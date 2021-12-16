Новый лифт в доме 2-а на улице Индустриальной в Пскове запустят 17 декабря

20:19, 16 декабря 2021, ПАИ

17 декабря в Пскове в доме 2-а на улице Индустриальной будет запущен в эксплуатацию новый лифт. Об этом заявил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов во время прямой линии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым на телеканале «Россия 24» 16 декабря.

С вопросом о запуске установленного нового лифта к губернатору обратилась жительница дома Любовь Матвеева. Лифт в доме не работает уже 2,5 месяца, а в доме живут пожилые люди. «Мы терпеливо ждали замену лифта два месяца. Монтажники работу закончили вовремя, но лифт не запущен. В Ростехнадзор звонила, сказали, комиссию создать некогда. Когда можно будет пользоваться лифтом?», - заявила псковичка и, кроме того, поблагодарила главу региона за работы, которые ведутся по улучшению внешнего вида Пскова.

«По конкретному лифту ответить сложно. В целом там достаточно серьёзный комплекс мероприятий для приёмки работ – всё-таки это вопрос безопасности вашей жизни и здоровья. Всегда после монтажа ведётся проверка Ростехнадзора», - ответил Михаил Ведерников и передал слово Сергею Грахову. Председатель комитета заверил, что все технические работы по установке нового лифта в доме завершены и завтра он будет запущен.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в случае, если лифт не будет в итоге запущен 17 декабря, то для решения вопроса власти свяжутся с Ростехнадзором.

«Есть ощущение, что перед прямой линией решили проблему. Так людям отвечать нельзя [«некогда создавать комиссию» - ред.]», - сказал глава региона.