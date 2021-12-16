Более 800 контейнеров для раздельного сбора мусора получит Псковская область в этом году

20:24, 16 декабря 2021, ПАИ

До конца года Псковская область получит более 800 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Жительница деревни Гаврово Дновского района Елена Ивлева попросила организовать раздельный сбор мусора в Дно.

Глава региона отметил, что в Дно имеется пять площадок для раздельного сбора мусора, рассказал, что в рамках нацпроекта «Экология» до конца года регион получит 886 контейнеров для раздельного сбора мусора, и отметил, что даст соответствующее поручения для установки ещё одного контейнера.

«По поводу приёма пластиковых бутылок мы поговорим с сетями, чтобы они установили такие автоматы. Надеюсь, они нас услышат», – добавил Михаил Ведерников.