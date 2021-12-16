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Общество

Решить вопрос с уличным освещением в деревне Амосово Псковского района поручил Михаил Ведерников главе муниципалитета

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главе Псковского района в следующем году решить вопрос с уличным освещением в деревне Амосово Псковского района. Такое поручение глава региона дал во время прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря. 

С жалобой на отсутствие фонарей местный житель Евгений Крючин, позвонивший во время прямой линии по телефону, несколько раз обращался в волость, в администрацию района, однако его вопрос так и не был решён.

«Год назад обращался  по поводу освещения. Прислали письмо, что в 2021 году будет всё сделано, но ничего не сделано. Звонил в волость, сказали, что даже не планируют в 2022-м делать», – сказал Крючин. 

«Почему они обещают людям и не выполняют? Это неправильно. Кто даёт обещания, а потом их отменяет?» – возмутился губернатор.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова пояснила, что в своё время муниципалитет проговаривал с администрацией Писковичской волости решение этого вопроса и у каждой волости закладываются определённые средства. По её словам, в связи с увеличением стоимости строительных материалов организация освещения в нескольких деревнях Псковского района была отложена.

«Давайте договоримся, чтобы в следующем году вопрос был полностью решён», – сказал Михаил Ведерников. 

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