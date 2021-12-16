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Скейт-парк в Великих Луках планируется построить к середине лета 2022 года

Фото Pixabay

К середине лета 2022 года планируется построить скейт-парк в Великих Луках на острове Дятлинка. Об этом стало известно во время прямой линии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что по договору завершение проектно-сметной документации запланировано на февраль 2022 года.

На сегодняшний день согласован эскиз и подготавливается документация для передачи в археологический центр.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев отметил, что проходили встречи с представителями этих спортивных культур. В парке будут все элементы – от любительских до профессиональных.

Глава администрации Пскова Борис Елкин отметил, что скейт-парк будет расположен на улице Никольской в Пскове, где сейчас пустырь. Конкурсные процедуры прошли, летом планируется обустроить парк. Также он отметил, что второй скейт-парк появится в Пскове в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

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