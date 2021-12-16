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Общество

В деревне Опухлики Невельского района запланировано строительство нового ФАПа

В деревне Опухлики Невельского района запланировано строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил во время прямой линии 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Замена будет произведена в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области».

На прямую линию обратилась жительница деревни, которая сообщила о неработающем медпункте. Из-за этого людям приходится ездить за медпомощью в ближайшие населённые пункты.

Глава региона согласился, что там действительно была проблема с фельдшером. На сегодняшний день проблема решена, но медик ушла на больничный. Михаил Ведерников отметил, что поручит региональному комитету здравоохранения найти замену.

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