В деревне Опухлики Невельского района запланировано строительство нового ФАПа

20:35, 16 декабря 2021, ПАИ

В деревне Опухлики Невельского района запланировано строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил во время прямой линии 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Замена будет произведена в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области».

На прямую линию обратилась жительница деревни, которая сообщила о неработающем медпункте. Из-за этого людям приходится ездить за медпомощью в ближайшие населённые пункты.

Глава региона согласился, что там действительно была проблема с фельдшером. На сегодняшний день проблема решена, но медик ушла на больничный. Михаил Ведерников отметил, что поручит региональному комитету здравоохранения найти замену.