Улицу Лепешинского в Пскове полностью отремонтируют в 2022-2023 годах

20:41, 16 декабря 2021, ПАИ

В 2022-2023 годах в Пскове полностью отремонтируют улицу Лепешинского. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря.

С вопросом о ремонте улицы к губернатору по телефону обратилась псковичка Ирина Ловцова. «Обратите внимание на район Лепешинского: дороги не сделаны, не пройти. Другие районы развиваются, а тут ничего не делается», – отметила женщина.

«В 2022 году будет заключён двухгодичный контракт на ремонт улицы Лепешинского. В 2022-2023 годах будут отремонтированы проезжая часть и тротуары», – заверил Михаил Ведерников.