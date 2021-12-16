Михаил Ведерников пообещал приятно удивить псковичей новогодним украшением города

20:49, 16 декабря 2021, ПАИ

«Мы ещё не закончили с украшением Пскова, я думаю, вы будете приятно удивлены», – сообщил губернатор Псковской области во время прямой линии на телеканале «Россия 24» 16 декабря, отвечая на вопрос о новогоднем украшении города.

Губернатор отметил, что сейчас городу не хватает лоска и качественных, хороших инсталляций и освещения. «Освещения и инсталляций будет больше, они будут ярче и качественнее, часть из них будут не только новогодним освещением, но и будут радовать жителей города и гостей в тёмное время суток летом», – отметил глава района.

Все ответы губернатора на вопросы жителей Псковской области читайте в сюжете.