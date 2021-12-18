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Михаил Ведерников призвал псковичей соблюдать осторожность на дорогах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте призвал жителей региона соблюдать осторожность на дорогах.

Глава региона напомнил, что в Псковской области сейчас неустойчивая погода: днём плюсовые температуры, ночью небольшой мороз, что приводит к образованию сильного гололёда на проезжей части и тротуарах.

Михаил Ведерников подчеркнул, что только за вчерашнее утро произошли две серьёзные аварии. В районе деревни Паколово Новосокольнического района столкнулись три легковых автомобиля. По предварительной информации, четыре человека пострадали, один погиб. Ещё одно ДТП в этом же районе произошло вблизи деревни Насва. Столкнулись два автомобиля, один из них опрокинулся и загорелся.

«До конца недели синоптики прогнозируют плюсовые температуры, с понедельника начнутся морозы. Прошу всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим. Берегите себя!» – заключил губернатор.

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