«Доходило до мордобоя»: девятикилометровая очередь из фур перед МАПП «Убылинка» приводит дальнобойщиков в бешенство

17:16, 19 декабря 2021, ПАИ

Девятикилометровая очередь из фур перед МАПП «Убылинка» на российско-латвийской границе в Псковской области приводит дальнобойщиков в бешенство. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила сотрудница пункта пропуска.

«Было дело, перекрывали единственную свободную полосу, ведущую к пункту пропуска, потому что находились «умники», которые лезли вперед очереди. Так вот, дальнобойщики своими силами перекрывали дорогу и проверяли, кто едет. Доходило и до мордобоя, и полиция приезжала. Люди стоят здесь и три дня, и неделю, когда они, наконец, доезжают сюда, они уже просто озверевшие», - поделилась сотрудница МАПП «Убылинка».

По её словам, в начале декабря, когда в Псковской области были особенно сильные морозы, водители спасались автомобильными печками. «А это всё солярка, нервы. Людей по-человечески жалко», - отметила она.

Огромные очереди у пункта пропуска образовались из-за политических сложностей между Белоруссией и Польшей. «К нам ведь в основном ринулись белорусские водители на польских машинах. На польских номерах сейчас проблематично ездить по соседней республике, не всем удаётся получить так называемые «дозволы» (разрешение на транзит/перевозку груза). К тому же на белорусско-польской границе закрыты два пункта пропуска», - уточнила сотрудница погранведомства.

Такая же обстановка сложилась и со стороны Латвии перед пунктом пропуска «Терехова». Очередь из фур здесь немного меньше, но тем не менее тоже заставляет дальнобойщиков понервничать.

Ранее сообщалось и об очередях на российско-эстонской границе в пункте пропуска «Куничина Гора».