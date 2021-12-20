Елизавета Барышникова рассказала о планах псковской филармонии на 2022 год

09:40, 20 декабря 2021, ПАИ

О планах Псковской областной филармонии на 2022 год рассказала директор учреждения Елизавета Барышникова в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online».

По словам Елизаветы Барышниковой, в 2022 году планируется провести Фестиваль русской музыки, программа которого уже практически свёрстана. Также в планах провести фестиваль «Музыка на воде», «Лавандовую ночь» и «Золото Вены». «Этим двум проектам в 2022-м уже исполнится 5 лет», - отметила Барышникова.

«Думаем над тем, чтобы эти проекты «Лавандовая ночь» и «Золото Вены» превратить из отдельных проектов в фестивали», - добавила спикер.