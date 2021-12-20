На новогодних праздниках псковичи смогут привиться в пункте вакцинации в «Акваполисе»

11:49, 20 декабря 2021, ПАИ

На новогодних праздниках псковичи смогут привиться от коронавируса в пункте вакцинации в ТРК «Акваполис», сообщила главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

«Учитывая развитие эпидобстановки, не исключено, что будет новая волна подъема заболеваемости. Для того чтобы защитить себя и своих близких и избежать тяжелых форм ковидной инфекции или, не дай бог, летального исхода, нужно вакцинироваться. Поэтому приглашаем пройти вакцинацию», – отметила она.

Также Невалённая напомнила, что вакцинация проводится и в поликлиниках. Кроме того, недавно открылся новый пункт вакцинации для беременных и кормящих женщин. «Для удобства у нас есть выездная мобильная бригада, мы вакцинируем их еще и в перинатальном центре, чтобы было удобнее беременным и кормящим. Их мы прививаем «Спутником V», – сообщила она.

Пункт вакцинации от коронавируса и гриппа в «Акваполисе» переехал на второй этаж. Пункт будет работать ежедневно, без выходных и праздничных дней. Сделать прививку можно будет и на новогодних праздниках. График станет известен в ближайшее время.