В Великих Луках устанавливают главную новогоднюю ёлку

16:44, 21 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках на площади Ленина начался монтаж главной новогодней ёлки высотой 30 метров, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Ель была доставлена из лесного массива Куньинского района. Возраст дерева более 70 лет.

17 декабря установку новогодней ёлки в Великих Луках перенесли из-за погоды. Ранее великолучан попросили не парковать автомобили по маршруту следования новогодней ёлки. Напомним, в новогоднюю ночь великолучане увидят праздничный салют из 480 залпов.