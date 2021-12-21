Семь световых фигур установят на площади Ленина в Великих Луках

17:14, 21 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках на площади Ленина установят семь световых фигур. Об этом сообщил и. о. первого заместителя главы администрации Великих Лук Валерий Астраханцев, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

В течение двух дней планируется установить и нарядить ёлку, а также зажечь на ней огни. Валерий Астраханцев отметил, что для украшения ёлки будет использоваться новая гирлянда.

И. о. первого заместителя главы администрации города также рассказал, что главную ёлку искали около месяца и нашли в лесу в Куньинском районе. «Такой ёлки на территории района больше нет, она единственная, к которой можно было подъехать и привезти в город».

17 декабря установку новогодней ёлки в Великих Луках перенесли из-за погоды. Ранее великолучан попросили не парковать автомобили по маршруту следования новогодней ёлки. Напомним, в новогоднюю ночь великолучане увидят праздничный салют из 480 залпов.