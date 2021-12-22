В семи псковских школах проведут капремонт за счет средств федерального бюджета

10:00, 22 декабря 2021, ПАИ

В семи псковских школах будет проведен капитальный ремонт за счет средств федерального бюджета с частичным софинансированием из муниципального бюджета, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

Обновление ждёт школы № 10, 16, 20, 21, 24, первый корпус ППК и школу-интернат.

Вопросы финансирования и поправки в проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрели на заседании в Псковской городской Думе. В нем приняли участие глава Пскова Елена Полонская, глава администрации города Борис Елкин, депутаты Псковской городской Думы и руководители структурных подразделений администрации города.

Как сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко, в 2022 году также планируется установить новые ограждения в лицее «Развитие» и детском саду №29, заасфальтировать территорию детского сада №28, отремонтировать туалеты и заменить оконные блоки в средней общеобразовательной школе №22. Также в планах заменить оконные блоки в школах №11 и №18.

Из федерального бюджета на капитальный ремонт школ в 2022 году было выделено 1,52 млрд рублей.