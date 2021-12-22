В Великих Луках заменят повреждённые ветки новогодней ёлки

13:54, 22 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках повреждённые ветки новогодней ёлки заменят, а старые уберут. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте городской администрации.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Валерий Астраханцев отметил, что частичное повреждение веток и потеря игл во время транспортировки из леса в город возможна.

«Работы по украшению ёлки идут, она будет приведена в порядок, повреждённые ветки будут заменены, а старые убраны. Такая технология применяется при установке живой ели», - отметил Валерий Астраханцев.

21 декабря главную ёлку начали устанавливать на площади Ленина, где также появятся семь световых фигур.

Напомним, в новогоднюю ночь великолучане увидят праздничный салют из 480 залпов.