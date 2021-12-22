В Великих Луках заменят повреждённые ветки новогодней ёлки
В Великих Луках повреждённые ветки новогодней ёлки заменят, а старые уберут. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте городской администрации.
Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Валерий Астраханцев отметил, что частичное повреждение веток и потеря игл во время транспортировки из леса в город возможна.
«Работы по украшению ёлки идут, она будет приведена в порядок, повреждённые ветки будут заменены, а старые убраны. Такая технология применяется при установке живой ели», - отметил Валерий Астраханцев.
21 декабря главную ёлку начали устанавливать на площади Ленина, где также появятся семь световых фигур.
Напомним, в новогоднюю ночь великолучане увидят праздничный салют из 480 залпов.
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