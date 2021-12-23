Александр Братчиков отметил эффективную работу согласительной комиссии по проекту бюджета

11:45, 23 декабря 2021, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Александр Братчиков отметил эффективную работу согласительной комиссии по проекту бюджета 23 декабря. Об этом с 5-й сессии регионального парламента передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Братчиков рассказал, что согласительной комиссией были рассмотрены 35 обращений с предложениями, 15 поправок, внесённых депутатами и главами муниципальных образований.

«Замечания прокуратуры, счётной палаты, правового управления, администрацией области. Многие вопросы имели системный характер и касались большинства муниципальных образований Псковской области», - добавил Братчиков. Депутат заметил, что были озвучены важные для региона проблемы, в том числе закупка оборудования в фельдшерско-акушерские пункты для реализации лекарственных препаратов, обеспечение больных сахарным диабетом детей датчиками для системы мониторинга глюкозы, обеспечение жильем детей сирот, необходимость строительство очистных сооружений в деревне Суханово, необходимость выделения средств для лекарственного обеспечения граждан. «Принято решение по продолжению работы по привлечению федеральных средств. Все вопросы остаются на контроле», - добавил Александр Братчиков и озвучил итоговые решения согласительной комиссии.

Александр Братчиков поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, первого заместителя губернатора Веру Емельянову, а также представителей администрации, представителей всех политических партий в согласительной комиссии за напряжённую, плодотворную работу.