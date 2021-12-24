«Бомбите, бомбите и еще раз бомбите». В «Лофте» поговорили о стрит-арте в Пскове

16:51, 24 декабря 2021, ПАИ

В творческом пространстве «Лофт» прошла третья дискуссионная встреча, темой которой стало уличное искусство. Участники встречи обсуждали между собой место уличного искусства в жизни псковичей, его актуальность и серьезность восприятия.

Всего на встрече было около двадцати человек, среди них художники Иван Трахов и совсем новичок псковского стрит-арта художник Мрак. Модератором встречи выступал Антон Ковальский, руководитель креативного пространства «Лофт», который начал с простого вопроса: что для каждого лично значит стрит-арт?

Все присутствующие поделились своим мнением о том, как они представляют себе граффити и искусство стрит-арта, что оно значит лично для каждого. Ковальский зачитал комментарий псковского художника под псевдонимом Михи Мутабора, который пожелал сохранить свою анонимность: «Для меня - это работа без посредников».

Кроме того, встречу посетил депутат Юрий Сорокин, по инициативе которого в Пскове появился мурал с Виктором Цоем. Сорокин рассказал о своих первых впечатлениях от граффити в Санкт-Петеребурге, что повлияло на его решение сделать что-то похожее в Пскове.

«Я вижу и знаю, что в Пскове можно делать это [граффити] своими силами. На этой же стене хочется в дальнейшем сделать портреты музыкантов-классиков в таком же стиле. Я бы с удовольствием поработал с местными художниками», - поделился депутат планами на будущее.

Участники обсудили также возможность легализации стрит-арта в Пскове, насколько это нужно, и выслушали разные мнения на этот счет. Кто-то выступил в поддержку такого уличного искусства, предлагая проводить различные фестивали, разработать некую виртуальную карту для граффити-художников, где они могли бы легально и безнаказанно рисовать.

Но были и те, кто выступил против такого альтернативного решение, так как уличное искусство должно таким и оставаться, иначе чем оно будет отличаться от тех же работ в музеях или выставках? Уличное искусство — это нечто большее, что не требует каких-либо границ и рамок, в котором нет месту согласованию и оно должно быть свободным всплеском эмоций и самовыражения художника.