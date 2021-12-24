Ледовая обстановка на водоемах Псковской области ухудшилась

10:25, 24 декабря 2021, ПАИ

Данные ледовой разведки, которая проводилась 23 декабря, подтверждают ухудшение ледовой обстановки на водоемах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, на реке Великой толщина льда в среднем составляет от 9 до 15 см, в устье – всего 5-8 см. Особенно непрочный лед в районе городских мостов – 9-10 см. На Псковском озере толщина льда уменьшилась и теперь составляет 10-12 см, на Чудском – около 17 см, в удалении от берега имеются трещины шириной до 15 см.

В отделе БВО Центра ГИМС областного управления МЧС подчеркнули, что ледовый покров на водоемах региона сформировался, но он не имеет достаточной прочности, а длительная оттепель, продолжавшаяся практически всю вторую декаду декабря, значительно ухудшила ледовую обстановку. В ведомстве напомнили, что на этой неделе в акватории Чудского озера вблизи деревень Ветвеник и Доможирка Гдовского района произошло два происшествия, связанных с провалом техники и людей под лед. В результате указанных происшествий один человек погиб от переохлаждения.

В настоящее время в Псковской области продолжает действовать запрет выхода населения на лёд. Его несоблюдение является нарушением статьи 2.29 Закона области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Нарушителям грозит административный штраф. Запрет выезда на лед транспорта действует всегда, независимо от времени года и погодных условий, за исключением движения на транспортных средствах по специально оборудованным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ледовым переправам. В Псковской области таких нет.