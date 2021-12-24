Елена Полонская: С 90-х годов Псков не получал такой беспрецедентной поддержки

12:46, 24 декабря 2021, ПАИ

С 90-х годов XX века Псков не получал такой беспрецедентной поддержки и не формировал такой социально направленный бюджет. Об этом заявила глава Пскова Елена Полонская в ходе общения с журналистами по итогам сессии городской Думы, на которой был принят бюджет города на 2022 год и плановый период.

По словам главы Пскова, за последние несколько десятков лет в истории города не было такого, чтобы строилось сразу несколько детских садов, образовательных учреждений. «Это большие преимущества», - заметила Елена Полонская.

Она подчеркнула, что бюджет направлен на улучшение качества жизни горожан и пребывания туристов в Пскове. Предусмотрена реализация крупных инфраструктурных проектов на территории города, замена коммуникаций, ремонт и строительство крупных автомагистралей, новых пешеходных дорожек, создание новых скверов и парков, новых улиц. Благодаря строительству новых детских садов и школ будут ликвидированы очереди, ведется работа по ликвидации вторых смен.

Также в бюджете учтены заработные платы с учетом индексации для муниципальных служащих, работников управления образования, учителей, работников сферы культуры и дополнительного образования.

Отдельные слова благодарности Елена Полонская выразила Псковскому областному Собранию и губернатору Михаилу Ведерникову — накануне был принят бюджет региона на 2022 год и плановый период. Глава города заметила, что благодаря принятому на уровне региона решению были внесены дополнительные изменения в первое чтение городского бюджета, его сумма увеличена. Данные средства будут направлены на строительство в том числе домов для расселения граждан из аварийного жилья, для покупки жилья для детей-сирот и реализацию крупных инфраструктурных проектов.