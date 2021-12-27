Об итогах нацпроекта «Образование» – пресс-конференция с Андреем Ермаковым

10:10, 27 декабря 2021, ПАИ

Для минимизации вторых смен в школах до 2024 года в Пскове планируется создать три тысячи дополнительных мест на Завеличье и Запсковье, в рамках нацпроекта «Образование» будут построены еще две школы — в Гдове и Себеже. В этом году было открыто 30 «Точек роста», для них приобретут компьютерное оборудование, 3D-принтеры, VR-очки и многое другое. Обо всём этом и многом другом 14 декабря в медиацентре ПАИ рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи в медиацентре.

Итоги нацпроекта «Образование»

– Добрый день! Рада всех приветствовать в нашем медиацентре Псковского агентства информации. Сегодня у нас состоится брифинг об итогах реализации нацпроекта «Образование» в Псковской области в этом году. Поговорим мы об этом сегодня с исполняющим обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым. Андрей Дмитриевич, добрый день. Давайте начнем, наверное, в целом о реализации нацпроекта «Образование» у нас в Псковской области, какие-то основные итоги, основные цифры.

– Нацпроект – это достаточно объемлющая часть, важнейший, наверное, инструмент развития образования в области, поскольку сегодня при поддержке федерального центра и синхронизации с целями и задачами общефедеральными мы движемся как раз таки к достижению наших региональных целей, в том числе. Поэтому верным является и некий вариант оценки эффективности работы и успешности за год в привязке, в том числе, к результатам национального проекта. И в этом году нами был предпринят довольно серьезный объем работ в рамках реализации этого направления, и, наверное, самыми главными направлениями здесь являются национальный проект «Образование» и национальный проект «Демография». Начать стоит, наверное, с самого насущного, с того, о чем мы с вами говорим с самого первого дня, - это создание новых мест в образовательных организациях. И здесь стоит подразделить на 2 категории то самое создание новых мест – это места в школах и места в садиках, если проще говорить. Соответственно, в рамках национального проекта «Демография» у нас уже заканчивается, по сути дела уже закончено строительство садика на Коммунальной, сейчас уже ведутся приемочные работы, соответствующие документации готовятся. Мы ориентируемся на то, что в начале года, в январе садик уже будет готов принимать детей, будет введен в эксплуатацию.

– Садик на сколько мест?

– Там 125 мест. Соответственно, и в рамках создания новых мест в образовательных организациях у нас ударными темпами – я это уже недавно говорил в одной из публичных сфер – школа на Юбилейной на 825 мест сейчас строится, достаточно серьезными темпами. Еще раз повторюсь: процент готовности уже порядка 40. В 2022 году эта школа должна быть сдана, и она будет сдана, соответственно, дети пойдут в нее. Также важным объектом является и объект, который много рассуждений к себе привлекал, – это объект школы на улице Киселева на 525 мест. В настоящий момент мы знаем, что контракт заключен, в ближайшее время будет переведен аванс, и подрядчик приступает к исполнению своих обязательств. Также к концу 2022 года школа будет сдана. И еще одни объект, который также вызывает пристальный интерес у жителей области, – это школа в Великих Луках на улице Заслонова. В настоящий момент все усилия предприняты для того, чтобы форсировать события на этом объекте. В настоящий момент темпы работ вызывают оптимизм, мы знаем, что в этом году, по крайней мере, взятые на себя обязательства мы должны исполнить, в том числе и подрядчики тоже. В настоящий момент целый ряд субподрядчиков трудится, ведутся отделочные работы. По большому счету, контур этой школы закрыт уже, уже дано отопление, и сейчас отделочные работы – это тот финишный спурт, который мы предпринимаем для того, чтобы школа к 1 сентября 2022 года приняла детей. Помимо вышеперечисленного, если позволите, от текущего строительства перейдем к перспективному. Мы с вами знаем, что у нас в настоящий момент готовятся заявки для участия по распределению демографической субсидии, при поддержке Министерства просвещения, в рамках государственно-частного партнерства. И мы много раз говорили о том, что именно в городе Пскове актуальна проблема вторых смен в школах, и актуальность эта проблема не теряет и терять не будет, если не предпринимать серьезные шаги по этому поводу.

Мы планируем до конца 2024 года создать три тысячи новых мест на Завеличье и Запсковье: школа на тысячу мест в районе Запсковья и две школы на тысячу мест в районе Завеличья. Это тоже достаточно важный проект, мы сейчас находимся на стадии согласования наших заявок с потенциальным концессионером и с Министерством просвещения и рассчитываем до конца января эти заявки уже подать, чтобы они прошли апробацию, верификацию, нам соответствующая субсидия была одобрена.

Что касается национального проекта «Образование», еще две школы планируется к строительству в области по данному направлению. У нас на данный момент подготовительные работы в Гдове по этому поводу ведутся, в ближайшее время администрацией города будет заключен контракт, точнее, размещены торги, далее заключен контракт на осуществление привязки. Уже подобран проект школы, соответственно, в 2023 году там должна появиться новая школа. И школа на 825 мест в Себеже - это тоже национальный проект «Образование» со сроком в 2024 году. Так что планы по строительству новых школ, а точнее по созданию новых мест для ребят, в частности, и, наверное, даже в основе своей решающие проблемы второй смены, потому что мы понимаем, что три тысячи – это достаточно большой процент от общего количества потенциально вводимых. Эти планы не то чтобы остаются планами, а уже перешли в действия по большому счету. И задача, о которой мы с вами говорили на нашей первой встрече, – это минимизация процента второй смены в городе Пскове и в области в целом, также создание комфортных условий для пребывания ребят, – мы вовсю эту задачу выполняем. Это если говорить о строительстве.

Безусловно, национальный проект выходит далеко за рамки строительства и, прежде всего, касается поддержания и модернизации текущего состояния всех наших учреждений. Я уже говорил неоднократно, что в рамках проекта «Успех каждого ребенка» мы ремонтируем спортивные залы ежегодно, и в этом году 17 спортивных залов отремонтировано. Сейчас ремонт в одном из них заканчивается, в середине декабря мы ожидаем, буквально на днях, сдачи работ. 16 спортивных залов в следующем году запланировано для ремонта. Конечно же, это центры «Точки роста», это 30 центров мы открыли в этом году на базе общеобразовательных школ, в малых городах и в сельской местности. Два «IT-Куба», один в городе Печоры, один в городе Великие Луки, и более 400 обучающихся уже проходят обучение на базе этих «IT-Кубов». Это достаточно интересное пространство, технологичное, которое, без сомнения, для ребят крайне полезно. При этом в рамках ЦОС «Цифровая образовательная среда» также 30 школ получили современное компьютерное оборудование, это ноутбуки и многофункциональные устройства, так называемые МФУ. Я уже говорил, что ноутбуков у нас порядка тысячи, соответственно, также достаточно большое количество этих многофункциональных устройств поставлено в школы. Кому-то может показаться, что постоянно в образовании речь идет именно о цифровизации, об этих ноутбуках, об МФУ, сколько можно об этом говорить! При всем при этом мы понимаем, что вместе с нашими коллегами из Ростелекома, в том числе, было подключено к высокоскоростному интернету 35 школ, и в условиях не только пандемии, а в условиях в принципе современных, которые диктуют нам периодически, вынужденно применение дистанционных образовательных технологий, безусловно, эти инструменты являются и должны являться большим подспорьем для эффективности реализации. Конечно, если бы их не было, нам было бы крайне тяжело справляться со своей образовательной программой в вынужденные периоды применения дистанта. Безусловно, вопросы повышения квалификации крайне важны, и здесь речь идет больше о содержательной части, чем о форме какой-то. У нас почти 2500 педагогических работников в этом году повысили свою квалификацию. Поэтому, если коротко, именно в рамках нацпроекта, наверное, можно основными достижениями назвать эти.

Плюс мы все знаем, что в настоящий момент проблема дополнительного образования актуальна для каждого родителя, проблема внеурочки. И наша цель и задача заключается в том, чтобы школа не закрывала свои двери после 6-го, 7-го урока, и там не гас свет, чтобы в течение всего дня и вечера там шел образовательный процесс. Мы знаем, что - и здесь не стоит греха таить – не так много современных технологичных площадок на территории области, где образование можно развивать, это «Кванториум», который, по секрету скажу, будут переходить в рамках проекта в стадию школьных кванториумов, но пока это отдельно вынесенное, Центр творчества и так далее. Наша задача – сделать так, чтобы на базе каждой школы были оборудованы места для дополнительного образования. И в рамках нацпроекта более 20 тысяч мест для дополнительного образования для наших ребят планировалось создать – сначала с 2020 года этот проект начал реализовываться и до 2024-го. При этом в 2021 году мы создали львиную долю этих мест, 15 809 мест, и мы останавливаться не планируем на достигнутом, это был прямо-таки серьезный шаг для того, чтобы максимально оснастить школы в начале периода реализации этого проекта. И будем вместе со школами делать так, чтобы именно эти пространства стали основной точкой притяжения для ребят в рамках внеурочки. Чтобы им не приходилось никуда из школы уходить, чтобы дополнительным образованием заниматься.

– Скажем так, для удобства.

– И ребят, и родителей. Конечно, любому родителю удобно привести ребенка утром в школу и после работы его забрать, знать, что он после школы не просто гуляет по территории или со сверстниками занимается своими делами, а что он проводит время полезно. Полезно и с наличием всего того оборудования, которое помогает проводить это время полезно и эффективно.

Учебники, ноутбуки и «Точки роста»

– Спасибо. Я хотела бы задать дополнительные вопросы, если позволите. Вы недавно в интервью нашей программе «Псковский телеграм» сказали о 70 тысячах учебников, которые к нам поступили. Это тоже в рамках нацпроекта?

– Да, я об этом говорил, и они к нам поступили. Это не в рамках нацпроекта, это было отдельное решение губернатора о том, чтобы выделить эти средства, 30 млн, на дооснащение учебной литературой школ нашей области. За что ему огромное спасибо. И в настоящий момент мы понимаем, что эти шаги позволяют приблизиться к тому, чтобы вопрос дефицита учебной литературы в скором времени перестал быть актуальным.

– Скажите, пожалуйста, что это за учебники и как, по каким школам они будут распределены?

– Это учебники из основной линейки Министерства просвещения, мы здесь старались придерживаться именно верифицированной линейки, чтобы не разбредаться по авторским методикам преподавания, потому что здесь важно основную образовательную программу поддержать в полной мере. Эти учебники были паритетно распределены по всем районам области согласно озвученной ими потребности. Эту потребность комитет собирал, соответственно, в равной степени распределял эти учебники между всеми районами. Конечно, мы с вами понимаем, что главными получателями у нас оказались наши самые крупные города – Псков и Великие Луки, потому что и потребность там, соответственно, крайне высокая ввиду большого количества учеников. Но мы никого не забыли.

– Андрей Дмитриевич, а что касается ноутбуков, вы сказали, что это 30 школ как сельских, так и городских получили. Скажите, планируется ли в дальнейшем поставка ноутбуков нам в регион, потому что мы понимаем, что 1000 ноутбуков – это хорошо, но нам всегда хочется больше.

– Конечно, планируется, и я вам могу сказать, что у нас в 2022 году будет еще 30 «Точек роста» оборудовано соответствующим оборудованием и 19 Центров образовательной среды. Здесь важно планомерно этим оборудованием обогащать школы, потому что мы знаем, что в рамках национального проекта определенные обязательства на себя берет область, определенные обязательства на себя берет муниципалитет. Обязательства муниципалитета – подготовить кабинет для того, чтобы оборудование там гармонично могло быть установлено, чтобы детям там комфортно было учиться. Поэтому для того, чтобы как снег на голову не свалиться на муниципалитеты со всеми проектами в один год, мы понимаем, что это будет достаточно обременительно с точки зрения организации процесса, конечно же, все поставки распределяются. И у нас уже сегодня есть понимание, какое количество ноутбуков, МФУ, роботов и так далее мы будем поставлять ежегодно. В рамках «Точек роста» это приблизительно равное количество ежегодно, по 30. И в рамках ЦОСов тоже плюс-минус варьируется около 30 таких сущностей. При этом я хотел бы напомнить, что и ремонт спортзалов будет продолжен, и так далее. И еще один немаловажный момент. Мы с вами помним о том, что основным для нас мерилом оценки являются в рамках создания «Точек роста» поставки ноутбуков. И у многих жителей области может сложиться впечатление, что «Точка роста» - это как раз-таки класс, заставленный ноутбуками. Это не совсем так. Мы понимаем, что в рамках создания этой сущности мы и другое оборудование поставляем, и МФУ, и образовательные роботы, роботы-конструкторы и так далее, и VR-очки в некоторой комплектации, и 3D-принтеры и так далее. Ноутбуки – это просто такой самый массово приобретаемый продукт, который, безусловно, на слуху.

– «Точки роста» - это классы для старшеклассников, я понимаю?

– «Точки роста» – это доступная для школы инфраструктура, которую она вольна использовать так, как считает нужным. Безусловно, для старших классов это очень полезный инструмент, но, уважаемые коллеги, мы очень много говорили про допобразование, это вообще самая важная, самая важная характеристика, которая интересует лично меня как руководителя комитета и, я уверен, любого руководителя, который стремится к тому, чтобы ребята получили новые возможности. Оборудование должно работать.

– То есть это как можно больше всесторонне использование этих классов?

– Конечно, конечно! Ни на каком ноутбуке не написано, что он Ивана Иванова из 9 или из 10 класса. Оборудование должно работать максимально объемлюще и быть полезно для каждого ребенка, для школы и даже для тех, кто, может, приходит из других образовательных организаций в рамках внеурочки заниматься в какой-то кружок – программирование, прототипирование и так далее. Ради Бога! Это было бы абсолютно бесполезным занятием, затеей, если бы мы ради каких-то фотографий или ради наличия приобретали всю эту технику. Это все равно, если бы коллеги сейчас сидели и у них ноутбуки бы лежали, но они писали бы на бумажках. Потому что это – для других журналистов. Это было бы не очень корректно, согласитесь.

– Понятно, это максимально должно использоваться, непосредственно самими школами, для различных образовательных процессов.

– Абсолютно верно.

Актуальные вопросы

– Спасибо большое. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста.

– Вы говорили про строительство различных объектов. В свое время шла речь о том, чтобы сделать или некую пристройку, или как-то отдельно построить дополнительные места детского сада в Псковском районе, в деревне Писковичи. По-моему, какой-то проект даже был утвержден. Скажите, пожалуйста, чем вся эта история в итоге закончилась? Как-то решился вопрос? Или просто при школе что-то организовали?

– У нас в настоящий момент как раз этот вопрос вынесен для решения на финальную стадию, и мы о нем помним, и самое главное – что о нем помнит Псковский район. Мы предполагали дать даже дополнительные средства, предполагаем их сейчас предусмотреть в бюджете 2022 года, чтобы помочь этот вопрос решить. Если позволите, я в части комментариев относительно пристройки или нового строительства пока бы воздержался по одной простой причине – потому что у нас в рамках программы капитального ремонта достаточно большое количество образовательных организаций так или иначе с 2022 по 2025 год мы поддержим. И когда мы говорим о пристройке, мы уже говорим о школе с группами дошкольными. И, по большому счету, школа подпадает под все критерии, которые требуются для ремонта. Поэтому мы обязательно рассмотрим сейчас эту возможность и сверим с теми образовательными организациями, которые у нас в 2022 году уже попали в этот проект. В любом случае, я ваш вопрос обязательно себе помечу, на контроль его возьму отдельно для того, чтобы мы понимали, каким путем мы идем.

Что касается строительства дошкольных учреждений, это отдельно взятая программа и отдельно взятый проект. И в настоящее время мы понимаем, что нам еще предстоит сформулировать потребности в данном строительстве и, наверное, инициировать наше участие дальнейшее в программах. У нас сейчас в 2021 году строительство детского сада завершается, и на 2022 год детские садики в рамках национального проекты не запланированы. Но при всем при этом федеральных проектов море, региональные проекты никто не отменял, поэтому возможности модернизации именно дошкольных образовательных учреждений либо дошкольных групп внутри образовательных учреждений мы обязательно будем держать на контроле.

– Можно еще вопрос? Я бы хотела еще по поводу кадров уточнить. Школы строятся, это здорово, а вот одно время это была достаточно практически проблема для Псковской области. Потому что мы имели свой – тогда еще пединститут, и все равно не хватало учителей, потому что, окончив его, люди просто не возвращались в школу. А как у нас сейчас с этим обстоят дела? Будет ли кому работать в этих наших прекрасных новых школах? И вторая часть вопроса про повышение квалификации, может, переквалификации сотрудников образования, в том числе дошкольного. Потому что стандарты меняются, подходы немножко меняются. А многие часто сталкиваются с тем, что родители, где-то там подвисают в каких-то там советских стандартах, скажем так.

– То, как было в их детстве, да?

– Вопрос-то очень правильный, и когда вы говорите о том, что недавно проблема была актуальной, конечно же, вы… Знаете, как один человек задавал вопрос, отчасти зная на него ответ. Вы понимаете, что проблема актуальной остается, она касается не только Псковской области, она касается многих регионов. Безусловно, мы понимаем, что связана отдельно и с уровнем оплаты труда педагога, который, хочу сказать, что мы наращиваем, и думаю, что те инструменты, которые применяются нами постоянно, позволят и в дальнейшем повышать уровень довольствия педагогов. Но давайте по порядку. У нас на начало учебного года было порядка 400 вакансий. При этом 60 молодых специалистов впервые приступили к работе в образовательных учреждениях. Мы понимаем, что часть вакансий для школ по-прежнему актуальна. И здесь одним повышением квалификации не обойтись. Профессиональная переподготовка – это, наверное, важный инструмент. Но самый важный – это подготовка учителей с самого базового уровня, потому что и вы, как родитель, отнеслись бы с неким скепсисом, если бы работник совершенно другой специальности и профессии, с другим базовым образованием пришел, получил переподготовку и пришел учить вашего ребенка. Я не говорю, что это неприемлемо или плохо, мы знаем, что сейчас много прикладных направлений в рамках средней ступени, старшей ступени, когда речь идет как раз об упомянутом мною направлении программирования. Здесь крайне важно иметь специалиста с высоким уровнем компетентности, нежели даже владеющего общими теоретическими азами учителя в рамках отдельно взятых дисциплин. В общем и целом, мы говорим сегодня о необходимости создавать педагогические классы, и мы сейчас в тесном сотрудничестве с ПсковГУ, на базе нескольких школ города уже педагогические классы внедряем. И сам университет также большое внимание сегодня уделяет подготовке педагогических кадров. Проблему эту не решить за день, за два, мы все реалисты, и я не хочу лукавить, вводить вас в заблуждение, говоря, что вот с 1 сентября проблемы этой нет. Конечно, нет. При всем при этом количество вакансий, которые у нас в области есть, необходимо планомерно снижать.

Я убежден, что вместе с ростом уровня оплаты труда, вместе с ростом количества дополнительных стимулирующих инструментов, которые мы применяем, здесь и доплата за классное руководство, в том числе федеральные, целый ряд дополнительных мер, может, даже пакетов стимулирующих, которые на уровне региона применяются, - это и единовременные выплаты, и в том числе замечательные конкурсы для лучших педагогов области, которые предполагают достаточно серьезный уровень денежного поощрения, мы помним, что там 150, 100, 70 тысяч рублей, и это не 2-3 человека, это достаточно большое количество учителей. Здесь есть к чему стремиться. Вместе с этим мы понимаем прекрасно, что в рамках тех директив, которые мы на федеральном уровне получаем, уровень оплаты труда будет расти. Наша задача, опять же, привлечь педагогов к работе в рамках дополнительного образования, с тем чтобы мы могли платить, директора могли платить своим же учителям, которые у них же находятся в штате, за внеурочную деятельность. При этом и учителя востребованы для своих ребят, я в этом убежден, что они востребованы, и таким образом школьный учитель уже совокупно, вместе со стимулом, будет иметь еще более высокий уровень оплаты труда.

К 2023, 2024 году, когда мы планируем большое количество мест ввести, эту задачу, конечно, необходимо выполнить. Задачу по комплектованию нашего кадрового резерва. Эта задача будет непростой, мы все это понимаем. При всем при этом нам очень не хотелось бы, чтобы через механизм замены реализовывался образовательный процесс. Поэтому, наверное, три кита: уровень оплаты труда, и базовый, и стимулирующий, который мы должны повышать, и повышать не просто каждый год, а каждый доступный цикл. Второе – создание той самой технологичной и современной среды, в которой будет работать учитель, потому что, конечно, гораздо привлекательнее то рабочее место, которое вызывает вдохновение, а не уныние. Мы понимаем, что в абсолютно изношенную, старую школу с малым количеством детей, которые хотят туда ходить, а родители стараются отвозить в другую школу, - туда и учителя найти гораздо проблематичнее, чем в школу, которая востребована. Учитель – это все-таки призвание, и мы понимаем, что работать с большим количеством учеников, которые смотрят тебе в глаза жадно, заинтересованно в той информации, которую ты выдаешь, и учителю приятнее. И не всегда здесь на первый план выходит финансовый аспект. И третье – это модернизация системы работы нашего института непрерывного повышения квалификации педагогов вместе с ростом количества профильных классов, и в том числе на факультетах ПсковГУ появление студентов, которые будут по профилю обучаться, то есть подготовка наших, зрелых псковских кадров, которые никуда не захотят уезжать. Это три кита, только которые позволят нам от этой проблемы, по крайней мере на время, не то что избавиться, а решить ее в большей степени. Ответ, наверное, очень длинный, но здесь двумя словами не обрисуешь ситуацию.

– Добрый день, у меня вопрос с позитивом. Прошла информация, что директор одной из порховских школ, Татьяна Антошкина, была награждена почетной грамотой президента за вклад в обеспечение деятельности образовательного учреждения. А вообще как много в этом году педагогов, которые получили награды, в Псковской области? И если есть какие-то примеры, то за что примерно награждают?

– Я вам не скажу абсолютную цифру, потому что я достаточно нередко и сам подписываю подобные благодарности, грамоты комитета. Равно так же нередко ходатайствую о том, чтобы наших лучших педагогических работников, и не только педагогических, а сотрудников, руководителей образовательных учреждений в том числе, поощрили высокими наградами на уровне администрации области или даже областного Собрания. Нередки случаи, когда мы обращаемся в Министерство просвещения с тем, чтобы отметить наших выдающихся педагогов. А вы сейчас упомянули случай, который является предметом гордости. Не мало! Абсолютную цифру не считал, не представляю, как бы я аккумулировал эту информацию, чтобы ею гордиться. Я готов поощрять учителей бесконечно. Конечно же, мы отмечаем ряд типологических достижений, это отдельно взятые результативные шаги, как победа наших ребят или результативное участие в различного рода соревнованиях и конкурсах, и так далее. И учитель, педагог, который готовил, никогда нашим вниманием обделяем не бывает. Безусловно, мы отмечаем и вклад в образование области и Российской Федерации отдельных педагогов, в том числе которые регламентируются определенным количеством лет, которые отдали любимой и важной профессии. Руководителей образовательных учреждений мы тоже за верность профессии, за верность себе и ребятам поощряем. Если вам интересно, мы можем на будущее подготовить то количество наград, которых удостоились наши педагоги. Наверное, вот так я вам отвечу. Никогда не подсчитывал, сколько благодарностей. Благодарны всем, кто этого заслуживает. И всегда готовы это подкреплять. При всем при этом большая часть благодарностей более или менее значительными денежными выплатами подкрепляется.

– Второй вопрос менее позитивный. Не могу не спросить про пандемию. Вчера у нас в эфире «Псковского телеграма» Марина Гаращенко рассказала, что в те 3 дня, когда школы Пскова были на дистанционке, количество обращений к врачам уменьшилось в два раза. Видимо, подействовало. Все на самом деле - родители, школьники -ждут, что новогодние каникулы у них наступят раньше чем обычно, потому что потому.

– Это вы сейчас как родитель?

– В том числе да. Есть ли действительно какие-то предпосылки к тому, что новогодние каникулы в связи с пандемией и по каким-то другим причинам могут быть объявлены раньше в школах Псковской области?

– Вопрос такой, с подвохом. Есть ли предпосылки? Пандемия сама по себе одна большая предпосылка к тому, что определенные, даже немедленные меры реагирования могут быть предприняты. Но вы ведь у Марины Валерьевны как раз ситуацию в городе Пскове уточнили? И поняли, что этот инструмент буквально три дня плюс выходные, которые мы дали возможно ребятам ощутить, скажем так, социальное разобщение, уже действительно возымели действие. У нас 162 класса были на карантине, в городе Пскове, перед уходом по ОРВИ, и 40 классов по причине заболевания COVID-19. И понедельничная статистика нам говорит о том, что 87 классов, мы эту цифру сверяли, на карантине оставались по ОРВИ, и всего 7 классов по причине заболевания COVID-19. И меры были предприняты по отношению к Пскову именно потому, что в городе Пскове отмечалась достаточно серьезная вспышка, причем именно заболеваемостью ОРВИ. Мы обычно с вами когда статистикой обменивались, видели, что приблизительно в равных долях у нас всегда сочеталось количество заболевших и COVID-19, и ОРВИ, и даже иногда ОРВИ меньше. Но здесь такой резкий скачок, мы понимаем прекрасно, что люди с ослабленным иммунитетом, больные, в том числе ОРВИ, к большому сожалению, и этой опасной болезни подвержены куда более сильно. Поэтому здесь было важно пресечь этот резкий скачок. Но и погода нам достаточно много сюрпризов подарила в последнее время, поэтому не все организмы с этим справились. Хочу вам сказать, что я вместе с вами верю в том, что новогодние каникулы будут исключительно по расписанию. А ведь вы же, конечно, надеялись именно на этот ответ! Мы сейчас никакого взрывного роста не наблюдаем, в части заболевания, я повторяюсь, мы в этом плане не можем что-то предрекать, особенно комитет по образованию. Его задача – безопасность ребят обеспечить должным образом. Сигналов никаких от комитета по здравоохранению и Роспотребнадзора мы не получаем на сегодняшний момент. У нас до Нового года осталось не так много времени, чтобы мы были вынуждены реагировать. Я на это вместе с вами надеюсь. Мы безболезненно максимально, в случае если того требует ситуация, к мерам непопулярным в части реагирования прибегаем. Но стремимся сделать так, чтобы вмешательство в школьную жизнь было минимальным, и какой-то переориентир на дистанционный формат. Я и всех родителей призываю не воспринимать это как возможность. Это надо воспринимать как необходимую меру, которая в любом случае никогда в жизни, а может, в жизни и случится, нельзя думать на 100 лет вперед, но не призвана заменить очную форму. Поэтому – да, я готов вас обрадовать, мы стремимся к тому, чтобы ребята очно до Нового года поучились. Очень позитивный получился вопрос.

– Позвольте пару позитивных вопросов вам в конце нашей встречи задать. Это от наших читателей поступили. Можно ли прийти в этом году на утренники в детские сады родителям к ребятишкам?

– Вы знаете, что можно, и наверняка родителям хочется услышать это из наших уст. Мы соответствующее разъяснение получили от Роспотребнадзора, при условии соблюдения уже традиционных мер, это ПЦР-тесты, вакцинация или переболевшие в течение полугода, с подтверждением собственного здоровья родители смогут принять участие в утренниках и посмотреть не через телефон воспитателя, как их ребенок…

– Это приятное сообщение. И еще один вопрос: будут ли к концу года какие-то торжественные мероприятия, где будут чествовать отличившихся школьников и педагогов?

– Вы знаете, мы с большой осторожностью относимся и относились к планированию массовых мероприятий в этот период, потому что гораздо больнее это мероприятие потом отменять. Уверен, что в рамках возможных форматов и на уровне школ, дошкольных образовательных организаций эти мероприятия пройдут.

– То есть в небольших коллективах?

– Да, безусловно. Чтобы понимали, что мы не инициируем. Не дай Бог, какие-то вспышки, здесь важно оставаться очень внимательным. Потому что как раз-таки перед Новым годом и настроение прекрасное, новогоднее, и «душа хочет праздника», как говорится, и первая половина учебного года заканчивается, здорово, и такая погода, и снег белый за окном – и заболеть очень неправильная идея, новогодние праздники проболеть. Поэтому я всех призываю, в том числе и потенциальных участников тех локальных, небольших мероприятий из числа ребят и родителей быть крайне осторожными, соблюдать все меры собственной защиты, социальной дистанции в том числе, масочный режим и так далее, чтобы себя и других опасности не подвергать. Мы все-таки понимаем с вами, и об этом нам часто напоминают наши профильные ведомства, и руководство страны и области: вирус коварен, он никуда не делся, и огромнейших усилий стоило области, чтобы преодолеть рост заболеваемости, чтобы она пошла на спад. Здесь все ведомства в плотном взаимодействии работают каждый день, для того чтобы не допустить роста заболеваемости. Как только мы расслабимся, я вас уверяю, что мы будем наблюдать ковид-вспышки. Поэтому торжествуем, защищая себя, внимательно глядя по сторонам, обрабатываем руки, соблюдаем масочный режим, социальную дистанцию, меряем температуру.

– Чтобы на новогодних каникулах отдыхать, а не болеть.

– Чтобы на новогодних каникулах отдыхать, чтоб после новогодних каникул с большим удовольствием, отдохнувшими прийти в школы, а не измотанными болезнями, чтобы врачам тоже позволить в новогодние каникулы отдохнуть и перевести дух. Это поддержка ближнего, кроме шуток. Здесь о другом и говорить не приходится.

– Спасибо большое! Спасибо большое, Андрей Дмитриевич, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Коллеги, если нет вопросов, мы отпустим Андрея Дмитриевича и поблагодарим за то, что так подробно разъяснил нам сегодня успехи нашего национального проекта «Образование», ответил на другие вопросы. Пожелаю вам, наверное, успехов в реализации и нацпроекта «Образование», и вообще в деятельности в целом, в сфере образования, желаю уже перед Новым годом хорошего настроения и исполнения всех желаний. Спасибо большое, что пришли к нам.

– Взаимно. Многие желания у нас общие, особенно которые мы озвучиваем публично. Я тоже, коллеги, поздравляю вас с наступающими праздниками, также желаю их с большим удовольствием провести, с пользой для себя и близких.

– Спасибо большое.