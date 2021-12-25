Михаил Ведерников поручил до 15 марта предоставить итоговый доклад о решении вопросов, поступивших на прямую линию
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил предоставить промежуточный доклад о решённых вопросах, поступивших на прямую линию, до 15 февраля, итоговый – до 15 марта. Об этом он заявил в своём Instagram.
При этом глава региона отметил, что каждый обратившийся на прямую линию должен получить содержательный ответ до 21 января.
По словам Михаила Ведерникова, на прямую линию поступили 2 262 обращения от жителей Псковской области. Все они были систематизированы и направлены исполнителям. Сегодня были распределены последние вопросы.
«Большинство обращений – 356 – были по линии здравоохранения, 294 относились к социальной защите. Довольно много вопросов было о дорогах и ЖКХ. Благодарю за неравнодушие всех, кто прислал свои вопросы. Вместе сделаем нашу любимую Псковскую область лучше», – заключил Михаил Ведерников.
Прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялась 16 декабря на телеканале «Россия 24».
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