Псковский губернатор призвал жителей региона не выходить на лёд водоёмов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram призвал жителей региона не выходить на лёд водоёмов.
Глава региона напомнил, что с 3 декабря в Псковской области запрещён выход и выезд на лёд водоёмов. По его словам, сейчас это смертельно опасно.
«И если самих рыбаков в этом убедить иногда невозможно – настоятельно призываю всех не пускать своих отцов, братьев и сыновей на неустойчивый лёд ради пары килограммов рыбы», – написал губернатор.
Михаил Ведерников также отметил, что лучше один раз поссориться, чем организовывать похороны. «Берегите себя», – заключил губернатор.
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Михаил Ведерников поручил до 15 марта предоставить итоговый доклад о решении вопросов, поступивших на прямую линию
О финалистах, подарках за фото и странных желаниях депутата – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»