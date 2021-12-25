Псковский губернатор призвал жителей региона не выходить на лёд водоёмов

12:30, 25 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram призвал жителей региона не выходить на лёд водоёмов.

Глава региона напомнил, что с 3 декабря в Псковской области запрещён выход и выезд на лёд водоёмов. По его словам, сейчас это смертельно опасно.

«И если самих рыбаков в этом убедить иногда невозможно – настоятельно призываю всех не пускать своих отцов, братьев и сыновей на неустойчивый лёд ради пары килограммов рыбы», – написал губернатор.

Михаил Ведерников также отметил, что лучше один раз поссориться, чем организовывать похороны. «Берегите себя», – заключил губернатор.