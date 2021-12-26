Шесть жителей Псковской области умерли от коронавируса за сутки

12:24, 26 декабря 2021, ПАИ

Шесть человек не смогли излечиться от коронавируса в Псковской области, по данным обновлённой статистики. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего же на 25 декабря за время пандемии в регионе от COVID-19 умер 1 231 человек.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких.

Ранее ПАИ сообщало о количестве заболевших коронавирусом, излечившихся от него и о ходе прививочной кампании на сегодня.