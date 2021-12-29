Михаил Ведерников назвал главные события года для региона

11:16, 29 декабря 2021, ПАИ

Главные события года назвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram» на портале Псковского агентства информации.

Одно из них - открытие монумента «Александр Невский с дружиной», который появился благодаря инициативе владыки Тихона. «Ну и конечно, приезд президента, который был с этим связан», - добавил Михаил Ведерников. По его словам, визит главы государства – это всегда окно возможностей для региональной власти. Губернатор рассказал Владимиру Путину об успехах и проблемах Псковской области. «Очень многим вопросам удалось придать президентский импульс», - заметил глава региона.

По его словам, одно из следствий этого визита – это решение вопроса стабильного обеспечения жителей региона электроэнергией. До 15 февраля Минфин и Минэнерго подготовят доклад, который представят председателю правительства и впоследствии президенту. «Поэтому мы от этой темы не отступимся, она важная, она недешевая: пять миллиардов на дороге не валяется», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее в медиацентре ПАИ состоялись две пресс-конференции Михаила Ведерникова - 14 апреля и 5 августа. Кроме того, глава региона участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».