Ведерников рассказал, какие нерешенные проблемы его беспокоят больше всего
Какие нерешенные проблемы его беспокоят больше всего, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram» на портале Псковского агентства информации.
Он отметил, что 2021 год был достаточно насыщенный событиями и проблемной повесткой. «Но тем не менее я считаю, что мы достойно справились, очень многое удалось сделать. Конечно, не все: у нас есть, к сожалению, проблемные объекты, которые переходят на следующий год», - уточнил Михаил Ведерников.
Он добавил, что в этом году были сделаны выводы, и в следующем проблемных моментов будет меньше. В целом глава региона заявил, что доволен результатами.
Ранее в медиацентре ПАИ состоялись две пресс-конференции Михаила Ведерникова - 14 апреля и 5 августа. Кроме того, глава региона участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».
Как планируете провести новогодние каникулы?
Строительство детских садов и школ назвала Елена Полонская главным достижением Пскова в 2021 году