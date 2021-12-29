Ведерников рассказал, какие нерешенные проблемы его беспокоят больше всего

11:17, 29 декабря 2021, ПАИ

Какие нерешенные проблемы его беспокоят больше всего, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram» на портале Псковского агентства информации.

Он отметил, что 2021 год был достаточно насыщенный событиями и проблемной повесткой. «Но тем не менее я считаю, что мы достойно справились, очень многое удалось сделать. Конечно, не все: у нас есть, к сожалению, проблемные объекты, которые переходят на следующий год», - уточнил Михаил Ведерников.

Он добавил, что в этом году были сделаны выводы, и в следующем проблемных моментов будет меньше. В целом глава региона заявил, что доволен результатами.

Ранее в медиацентре ПАИ состоялись две пресс-конференции Михаила Ведерникова - 14 апреля и 5 августа. Кроме того, глава региона участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».