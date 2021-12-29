Михаил Ведерников: Я не очень люблю сюрпризы, я люблю их делать сам

11:31, 29 декабря 2021, ПАИ

«Я не очень люблю сюрпризы, я люблю их делать сам», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире спецпроекта «Гвоздь Telegram» на портале Псковского агентства информации.

Он заметил, что концентрируется на том, чтобы подарки родным и близким были желанными «и, что называется, попадали в десятку».

Ранее в медиацентре ПАИ состоялись две пресс-конференции Михаила Ведерникова - 14 апреля и 5 августа. Кроме того, глава региона участвовал в пресс-конференции, посвящённой открытию II Международного кинофестиваля «Западные ворота».