Тренер по кудо Виталий Захария получил благодарственное письмо от губернатора Псковской области

21:11, 29 декабря 2021, ПАИ

28 декабря в Пскове проходил «Бал чемпионов», на котором награждали представителей спортивного сообщества региона.

Благодарность губернатора Псковской области в номинации «Дебют» получил тренер по кудо Виталий Захария. Об этом сообщает газета «Печорская правда». Печерянина поощрили за подготовку Кристины Гусейновой, завоевавшей бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях.

Виталий Захария ведёт занятия в секции кудо при православной молодёжной спортивной «Дружине святого князя Довмонта (Тимофея) Псковского». Её возглавляет отец Дмитрий.

Воспитанники Виталия Захария неоднократно участвовали и занимали призовые места в состязаниях и регионального, и всероссийского уровня.