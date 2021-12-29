Тренер по кудо Виталий Захария получил благодарственное письмо от губернатора Псковской области
28 декабря в Пскове проходил «Бал чемпионов», на котором награждали представителей спортивного сообщества региона.
Благодарность губернатора Псковской области в номинации «Дебют» получил тренер по кудо Виталий Захария. Об этом сообщает газета «Печорская правда». Печерянина поощрили за подготовку Кристины Гусейновой, завоевавшей бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях.
Виталий Захария ведёт занятия в секции кудо при православной молодёжной спортивной «Дружине святого князя Довмонта (Тимофея) Псковского». Её возглавляет отец Дмитрий.
Воспитанники Виталия Захария неоднократно участвовали и занимали призовые места в состязаниях и регионального, и всероссийского уровня.
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Тренер по кудо Виталий Захария получил благодарственное письмо от губернатора Псковской области
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