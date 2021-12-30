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Таймлапс с восходом созвездия Орион над Псковским районом снял астроном-любитель

Таймлапс с восходом созвездия Орион над старой фермой в деревне Митковицы Псковского района снял астроном-любитель Пётр Митрофанов.

Здесь можно увидеть таймлапс звёздного неба в Черняковицах, ночные таймлапсы Млечного Пути, Большой Медведицы, полярного сияния и съёмку неба над Псковом.

Таймлапс – разновидность покадровой замедленной съёмки, когда интервалы между съёмкой кадров строго равны между собой и автоматически задаются при помощи таймера. Этот интервал может составлять несколько секунд, минут или часов, обеспечивая многократное ускорение видимого на экране движения. Раньше таймлапс называли цейтраферной съёмкой, она считалась очень сложной. Впервые её использовал французский режиссёр Мари-Жорж-Жан Мелье в 1897 году в фильме Carrefour De L'Opera.

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