Строительство парка «Россия – моя история» в Пскове остановили из-за ареста подрядчика

11:23, 30 декабря 2021, ПАИ

В Пскове из-за ареста подрядчика остановили строительство парка «Россия – моя история», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Во время рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Тихона (Шевкунова) на территорию Снетогорского монастыря и Псковского кремля 30 декабря митрополит рассказал, что руководитель компании, который выиграл работы по строительству парка, был арестован. Михаил Ведерников отметил, что администрация региона будет расторгать договор на выполнение работ. В январе-феврале планируется провести конкурс на выполнение работ.

Напомним, строительство парка должно было завершиться в конце сентября текущего года. Ранее председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов рассказал об особенностях строительства парка. Фоторепортаж со строительной площадки парка «Россия – моя история» смотрите здесь.