Каток в Финском парке Пскова откроется сегодня в 16:00

14:06, 30 декабря 2021, ПАИ

Открытие катка в Финском парке Пскова состоится 30 декабря в 16:00. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Напомним, по решению главы региона Псков получил дополнительно 2 млн рублей из регионального бюджета для создания открытого катка в парке у Советского моста. Катание будет сопровождаться музыкой.

«Если жителям понравится, то сделаем эту площадку постоянной», - подчеркнул глава региона.

Добавим, что районам Псковской области направили по 1 млн рублей для украшения населённых пунктов к Новому году, Островскому район – 2 млн рублей. Псков и Великие Луки получили по 10 млн рублей.