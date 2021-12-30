Михаил Ведерников назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе стабильной
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Instagram-аккаунте, что в преддверии праздников эпидситуация остаётся стабильной.
Также глава региона поблагодарил каждого, кто внёс вклад в борьбу с инфекцией.
За последние сутки коронавирусом заразились 140 человек, выздоровело 644, умерло пять.
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