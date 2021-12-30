Губернатор Псковской области и глава администрации Пскова посетили новый каток

18:47, 30 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава администрации Пскова Борис Елкин посетили каток, открывшийся у Советского моста. Об этом сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области. Здесь же губернатор исполнил еще некоторые мечты детей с акции «Елка желаний» и вручил подарки. Затем Михаил Ведерников и Борис Елкин осмотрели, как украшен Финский парк.