График работы катков в новогодние выходные в Пскове

13:16, 02 января 2022, ПАИ

График работы катков в новогодние выходные, со 2 по 9 января, напомнили псковичам 2 января в Туристском информационном центре.

Каток «Айсберг» на улице Яна Райниса, 55 и каток в «Таблетке» будут работать с 11:00 до 22:00.

Каток на Запсковье (теннисные корты на Труда, 40) начнёт работать в 12:00 и закроется в десять часов вечера. Аналогичным образом работает каток на стадионе «Машиностроитель» и новый каток в Финском парке.

Подробную информацию о правилах посещение катков в Пскове и ценах смотрите здесь.