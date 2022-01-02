52 жителя Псковской области привились от коронавируса 2 января

23:58, 02 января 2022, ПАИ

В Псковской области в первый день после возобновления работы пунктов вакцинации вакцинировались 52 человека. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

265 262 жителя Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19. Первый компонент прививки сделали 265 334 жителя региона. Всего использовано 82,4 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса. Глава региона поблагодарил жителей за ответственное отношение к своей безопасности.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заболели 71 704 человека, 68 292 пациента выздоровели, 1 271 человек умер.

Напомним, пункты вакцинации возобновили работу в Пскове 2 января.