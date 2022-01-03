Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Пскове

11:46, 03 января 2022, ПАИ

1 января в 14:05 в Пскове на Тракторном переулке сгорел по всей площади одноэтажный жилой дом. На месте возгорания обнаружили тело 39-летнего мужчины. Предположительная причина возгорания — нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Кроме того, в 5:04 поступил вызов о возгорании на улице Розы Люксембург. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны оперативно ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме. Предположительная причина возгорания — поджог.

В 14:57 Псковском районе в СНТ «Солнечная» сгорели жилой дом и сарай. Предположительная причина возгорания — аварийный режим электропроводки на вводе в хозяйственную постройку.

В 17:23 в Пыталово на улице Режицкой сгорел жилой дом из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Напомним, что 30 декабря сотрудники пожарной охраны ликивидировали восемь случаев возгорания, а 31 декабря, в канун Нового года, в Псковской области сгорели семь коз и один поросёнок.