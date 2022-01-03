Прогноз на 2022 год для каждого знака зодиака

12:19, 03 января 2022, ПАИ

ОВЕН

Год стабилизации и упрочения позиций

Первая половина года складывается более удачно и перспективно. Если вы планируете запуск важных проектов, создание чего-то нового, успейте до августа. Весной предоставятся возможности укрепить свои позиции. Летом почувствуете прилив сил, захочется свернуть горы. Вторая половина года хороша для качественной доработки начатого. Внешний мир захочет притормозить вашу активность, предоставит меньше возможностей для роста, могут активизироваться тайные и явные недоброжелатели. Если вы уже на вершине, то в 2022 году с неё не слетите и трон под вами не зашатается, но всё равно не теряйте разумной осторожности. Вашим девизом должна стать стабильность. Хотя непредвиденные осложнения в финансовой сфере осенью возможны. Поиграть на нервах может и вторая половина. Конец года хорошо посвятить путешествиям или учёбе.

ТЕЛЕЦ

Год приобретений и финансовых возможностей

Вы можете добиться большого успеха и победить превосходящие силы противника, если будете действовать мягко, избегать ситуаций лобовой конфронтации. Весной у вас появится возможность обрести новых деловых партнёров или покровителей, заключить выгодные контракты, сменить место работы, что послужит увеличению дохода. Получится даже что-то накопить и отложить. Можно заняться инвестициями с дальним прицелом. Но рисковать большими суммами точно не стоит. Если вы умеете что-то хорошо делать руками, пришла пора это умение монетизировать. В марте, мае и июне возможна новая любовная связь или оживление отношений с имеющейся половинкой. Холостые Тельцы в конце года могут заключить брак. В целом вторая половина года более сложная, чем первая. Возможны проблемы в бизнесе, разногласия с партнёрами, столкновения с контролирующими органами. Ваша задача — не ввязаться в бой, а обойти сложные ситуации хитростью и ловкостью. В целом 2022 год более стабильный и ровный, чем 2021-й.

БЛИЗНЕЦЫ

Год обретения покровителей и учителей

Год не сулит значительных перемен. Решайте сами, хорошо это или плохо. Но это точно не означает, что нужно сидеть ровно и не предпринимать усилий. Все важные активности в бизнесе и профессии планируйте на вторую половину года. Вероятна помощь с той стороны, откуда вы не ждали. Плоды усилий пожнёте в декабре. В начале года последите за здоровьем: это хорошее время, чтобы отказаться от вредных привычек и завести правильные. Если вы давно планируете обучение, пришло самое время. Вас потянет расширить горизонты, поманят дальние страны. Лучшее время для путешествий — весна и лето. В путешествиях, которые могут быть связаны и с работой, вас ждут интересные, перспективные знакомства. В июле и августе придётся решать вопросы, связанные с семьёй и бытом. Осенью партнёры могут подкинуть сюрпризы, да такие, что придётся испытать неприятные эмоции. Ловите предупреждающие сигналы заранее и корректируйте ситуацию, вы ведь умеете договариваться.

РАК

Год прихода к балансу

Зима и первая половина весны пройдут стабильно. С середины апреля могут разворачиваться события, которые вас заденут эмоционально. Вы можете иначе реагировать на привычные ситуации, совершать поступки, которые удивят вас самих. Если вы пока не готовы к серьёзным изменениям в жизни и не хотите развязывать узлы, которые сами и завязали несколько лет назад, вашим девизом должна стать умеренность. Учитесь эмоциональной стабильности, тогда и внешний событийный ряд примет нужную вам форму. Летом вокруг вас усилится конкурентная борьба, вас могут подсидеть коллеги, аккуратно рассказывайте о своих планах. Вторые половины или деловые партнёры могут захотеть выяснять отношения. Благодаря этим событиям вы переживёте внутреннюю трансформацию, которая в итоге пойдёт вам на пользу. Осенью наступит благоприятный период для тех, кто хочет сменить сферу деятельности, устроиться на новую работу, расширить бизнес. Конец года окажется финансово прибыльным.

ЛЕВ

Год серьёзных трансформаций

То, что уже не работает, должно уйти в прошлое. Главное — не ошибиться и различить, где живое, а где мёртвое, иначе будут серьёзные сложности. Внезапные перемены могут настигнуть как в деловой, так и в личной жизни. Если что-то рухнуло, не пытайтесь восстановить: это бесполезно, только зря потратите силы. Особенно неблагополучны в этом смысле осенние месяцы и декабрь. На почве стресса могут обостриться проблемы со здоровьем, под угрозой сердечно-сосудистая система. Начало года может принести новых деловых партнёров и новые творческие идеи. Если планируете расширять бизнес, лучше делать это весной. Весной также высока вероятность нового любовного романа. Летом могут возникнуть незапланированные расходы или необходимость отправиться в дальнее путешествие. В декабре неожиданное развитие могут получить события и ситуации, которые вы считали оставленными в далёком прошлом. В целом год финансово нестабильный.

ДЕВА

Год поиска новых путей и овладения знаниями

Вас обуревают серьёзные амбиции, и это здорово. Главное — отделять зёрна от плевел и не задирать планку слишком высоко, чтобы потом не испытывать разочарование и усталость в погоне за несбыточным. Зима и весна могут принести новых партнёров по бизнесу или перспективные проекты. Весь год вы будете искать новые пути развития в профессиональном плане и новые возможности для заработка. К концу года можете обнаружить значительно пополнившийся запас знаний по этой теме. Во второй половине года действуйте осмотрительно и осторожно. В партнёрстве могут быть конфликты, которые пошатнут дела. Возможно, с кем-то из деловых партнёров придётся расстаться и искать новых. Если вы ещё не обрели вторую половину, 2022 год даёт на это шансы. Возможно, ваш новый деловой партнёр и станет тем самым спутником жизни. Самые напряжённые месяцы — октябрь и ноябрь. Избегайте перегрузок. В декабре все точки над и будут расставлены, сложные ситуации прояснятся.

ВЕСЫ

Год переоценки ценностей

Первая половина года более благоприятна и стабильна. Не отказывайтесь от новых возможностей и подстелите соломки там, где это возможно. Во второй половине года возможен кризис. Но он произойдёт только в том случае, если вы долгое время не замечали сигналов, которые посылает вам Вселенная. Что ж, это шанс на изменения и переоценку того, что раньше было важным. Да, вам обычно сложно делать выбор, но в этот раз не избежать принятия важных решений. Особенно сложные выборы придётся делать в марте и апреле. От этого зависит, как сложится год. Возможен переезд, связанный с работой или учёбой. Летом внимания потребуют ваши домашние. Если в этой теме не всё благополучно, это хорошее время для укрепления и стабилизации. Отпуск лучше запланировать на август. Осенью могут обостриться отношения с коллегами и деловыми партнёрами. В завершение года обратите серьёзное внимание на здоровье. В конце декабря возможны новые выгодные предложения по работе.

СКОРПИОН

Год отказа от старых стратегий

Вам опять предстоит трансформация, хотя и так кажется, что вся ваша жизнь состоит из их непрекращаюшейся череды. Включайте интуицию и работайте на опережение. Сами избавляйтесь от того, что нежизнеспособно, иначе обстоятельства сделают это за вас. В одной из сфер жизни (любовь, семья, работа, дети, самореализация) обязательно будут крупные перемены. Причём уже в самом начале года — в январе-феврале. Лучшие месяцы для новых начинаний — май, август и октябрь. Летом будут кипеть любовные страсти. Если у вас есть тайны от вторых половинок, они вскроются осенью. Также осенью вопросы бизнеса потребуют пристального внимания, с кем-то из партнёров придётся пересмотреть договорённости. Росту доходов будет способствовать получение нового образования. В конце года можно ожидать премий и бонусов. Не исключены получение наследства или крупный выигрыш. Процессы, которые начнутся в 2022 году, получат развитие в 2023-м.

СТРЕЛЕЦ

Год обретения надежды и вдохновения

В начале года вам захочется упрочить своё положение и расширить сферу влияния. Звёзды это только приветствуют. Если будете сидеть на месте и действовать по накатанной схеме, то через несколько месяцев обнаружите, что в жизни ничего не поменялось, за исключением лишних килограммов. Ищите новые возможности, работайте творчески, вдохновение и поддержка обстоятельств вам обеспечена. Можно сформировать ещё один стабильный канал заработка. Если есть интересные проекты, запускайтесь в первой половине года. Во второй будет сложнее, да и конкуренты с недоброжелателями активизируются. Самые удачные месяцы — май и июнь: можно заложить хорошие перспективы на будущее и увидеть удачные горизонты, к которым вы пойдёте ещё несколько лет. Главная задача года — не профукать шансы. На ноябрь и декабрь не планируйте ничего существенного. Лучше разгребайте завалы и доделывайте старые дела. Год благоприятен для рождения или зачатия ребёнка, завязывания новых дружеских связей.

КОЗЕРОГ

Год примерения и единения

2022 год вас точно изменит, и вы уже больше не будете прежним. Пересмотрите свои взгляды и установки, примите людей, с которыми раньше конфликтовали, удивите сами себя. Многие сменят место жительства, переедут за границу или отправятся в увлекательную командировку и откроют в себе качества космополита. И это следствие процессов, которые зрели несколько лет. Перемены вы почувствуете начиная с февраля. В апреле и мае придётся решать проблемы родственников или жилищные вопросы. Самые плодотворные месяцы для работы — июнь и октябрь. Проявите инициативу — она будет должным образом вознаграждена. Можно также пойти учиться или завести новое увлечение. В августе и сентябре будьте аккуратны при решение жилищных вопросов, не ввязывайтесь в рискованные финансовые операции. Дела карьеры в этот период замедлятся. Самый конец года принесёт приятные сюрпризы. Но не расставит все точки над и. Продолжать начатое вы будете в 2023-м.

ВОДОЛЕЙ

Год силы и влияния

Возьмите управление всеми процессами в свои руки. Вы полны сил как никогда и можете оседлать волну удачи. Ваш авторитет увеличивается. Можно открыть новое направление в бизнесе или получить новую должность, расширить партнёрские связи с заграницей, повысить свою квалификацию. Однако все свои амбициозные планы лучше реализовать до октября. Самый удачный период — лето. В конце и начале года возможен разрыв партнёрских связей, но важно не терять оптимизма и помнить, что рушится ненужное и отжившее. Неприятно удивить могут и родственники. Не рубите с плеча, но и не прогибайтесь под ситуацию. Сейчас вы главный. И Вселенная разрешает вам действовать из этой позиции. Какие-то идеи, возникшие ещё в 2021 году, теперь удастся реализовать и получить прибыль. Зима может принести новый любовный роман. Весной и в начале лета могут быть крупные покупки. В конце года придётся работать в режиме многозадачности, накроет лавина новых дел и задач. Но вы со всем справитесь.

РЫБЫ

Год новых возможностей и удачи

Со всеми важными проектами успейте стартовать до начала мая. В период с января по апрель внимательно смотрите по сторонам: Вселенная прольёт на вас золотой дождь возможностей. Обстоятельства на вашей стороне и будут складываться так, что вы сможете осуществить свои самые честолюбивые замыслы. Также в 2022 году вам обеспечено искушение любовью, деньгами или славой. Куда оно заведёт, зависит только от вас. Свободу воли в небесной канцелярии пока не отменили. Но не удивляйтесь, если вдруг окажетесь на дьявольской сковородке. Хороший год, чтобы заняться образованием и путешествовать за границу. Летом относительное затишье после бурных зимы и весны, можно планировать отпуск. Зато летом возможны новые романтические отношения. Осенью нужно быть внимательным всем, кто работает в сфере строительства и недвижимости. В конце года возможно эмоциональное перенапряжение.

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