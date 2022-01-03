В декабре 2021 года ПАИ цитировали чаще остальных региональных СМИ

14:12, 03 января 2022, ПАИ

По итогам декабря 2021 года портал «Псковское агентство информации» стал самым цитируемым СМИ по показателю «количество цитат». На агентство ссылались 1 392 раза. По данным сервиса «Медиалогия» на втором месте расположилась Псковская лента новостей с показателем 1 183 цитаты.

Третье место в региональном ТОП-5 заняло «Эхо Москвы Псков» (количество цитат 259), за радиостанцией идет «МК Псков» и 76 цитат, а замыкает пятерку портал luki.ru - 67 упоминаний.

Самыми цитируемыми материалами по итогам месяца стали: Псковскую область признали одной из самых читающих в России, Оборудование для неонатального скрининга появилось в Псковской области, Рабочие разрушили памятник археологии XV века под Псковом, Старинную часовню в Пскове отодвинут от Ольгинского моста, Более 100 км велодорожек хотят обустроить в Пскове.

Добавим, что в десятку самых цитируемых также вошли «АиФ Псков» (41 цитата), Интернет-газета «Псковская правда» (количество цитат 5) и «КП-Псков» (количество цитат 4).